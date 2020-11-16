Итальянская компания подтвердила поставку антидепрессанта в российские аптеки

С полок российских аптек исчез антидепрессант «Триттико», который выпускает итальянская фармкомпания Angelini. Дефицит препарата наблюдается в аптечных сетях «Неофарм», «Ригла», «36,6», «Магнит аптека».

Как отметила глава сети «Неофарм» Евгения Нифантьева, нехватка «Триттико» наблюдается уже больше месяца. Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова Андрей Шмилович бьет тревогу: «Триттико» помогал одному из его пациентов оставаться в стабильном состоянии, но из-за дефицита препарата здоровье больного может ухудшиться.

В Росздравнадзоре по поводу нехватки в аптеках препарата никаких комментариев не дают. А представитель компании Angelini сообщил, что в июле у препарата поменялась система маркировки, поэтому его введение в оборот занимает больше времени, чем раньше. Также в компании заявили, что антидепрессант с действующим веществом тразодон уже ввезли в Россию.

Напомним: с июля в России действует маркировка лекарств метками, в связи с чем возникли сбои в системе. Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что система маркировки будет временно переведена на уведомительный режим работы для дистрибьюторов и аптек.