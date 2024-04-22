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Россиянам решили выдать по 12 тысяч рублей от СФР в мае: названа дата поступления денег на карту

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Россиянам решили выдать по 12 тысяч рублей от СФР в мае: названа дата поступления денег на карту
В России
Фото: @xspline / pixabay.com

Гражданам России было объявлено о предстоящей раздаче средств от Социального фонда (СФР) уже в мае. Получение выплат на банковские карты состоится в один день, сумма которых, в большинстве случаев, составит 12 тыс. рублей, пишет ngnovoros.ru.

Досрочное начисление не подтвердили

Финансовый эксперт Валерий Попов поделился информацией о начале новой волны социальных выплат через две недели. Майские выплаты, по его словам, будут производиться 3 мая, единственным рабочим днем между майскими праздниками. Хотя в СФР досрочное начисление не подтвердили, решено выдать все деньги в этот день. В этот же день планируется зачисление единого пособия для детей и беременных женщин, которое могут получать семьи с доходом ниже прожиточного минимума в их регионе. 

Размер выплаты зависит от обстоятельств в семье и может составлять около 12 тыс. рублей во многих регионах в начале мая. Кроме того, 3 мая начнется процесс выдачи других детских пособий и пенсий за май по всей стране. 

Информационное агентство «Informing»

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