Morgan Stanley: доверьтесь V-образному восстановлению экономики в 2021 году

Сегодня, 19:30

Ольга Громова

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Morgan Stanley: доверьтесь V-образному восстановлению экономики в 2021 году

Стратеги Morgan Stanley заявляют, что ввиду ясности по вводу в оборот вакцин от Covid-19 и прояснившейся политической обстановки в США ожидается V-образное восстановление экономики.

В прогнозе на 2021 год команда, в которую входил Эндрю Шитс, рекомендовала инвесторам вкладываться в акции и корпоративные облигации и продать доллар США. Аналитики говорят, что волатильность будет снижаться, но исследователям стоит быть терпеливыми.

«Это глобальное восстановление экономики является устойчивым, синхронным и поддерживается политикой, в значительной степени следуя нормальному сценарию после рецессии. Сохраняйте веру, доверьтесь исцелению», - говорится в подготовленном документе.

Индикатор мировых фондовых индексов приблизился к рекордному значению в понедельник на фоне оптимизма в ожидании развертывания противокоронавирусных вакцин и дополнительных бюджетных стимулов.

Однако в ближайшей (краткосрочной) перспективе, по мнению стратегов, особых подвижек ждать не стоит по той простой причине, что с каждым днем все больше стран прибегают к тотальному локдауну и останавливают свои экономики. При этом специалисты Morgan Stanley присоединились к JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. в формировании положительного прогноза для акций.

 

Стратег JPMorgan Марко Коланович заявил, что результаты президентских выборов в США создают оптимистичные условия для рынков и в 2021 году ситуация полностью нормализуется.

Команда Morgan Stanley более сдержана на этот счет и не ожидает такого быстрого роста по той причине, что имеется еще много проблем и вызовов.

В первую очередь, это еще одна волна Covid-19 и возвращение режима жесткой экономии в долгосрочной перспективе.

Инвестиционные вызовы в отчете включают, в том числе, снижение индекса доллара на 4 процента, доходность 10-летних казначейских облигаций США на уровне 1,45% к концу следующего года.

В базовом сценарии стратегов значится, что индекс S&P 500 достигнет 3900 пунктов.

Специалисты также в связи с ожидаемым восстановлением экономики дают снижение прогноза по снижению стоимости золота до 1825 долларов за унцию в среднем с предыдущих 1950 долларов.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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