Елена Воробей попросила предоставить артистам льготы на продукты

Вчера, 23:20

Ольга Громова

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Елена Воробей попросила предоставить артистам льготы на продукты

Артисты снова начали жаловаться на бедственное положение и материальные трудности, с которыми столкнулись во время пандемии коронавируса. «Запевалами» выступили Меладзе и Лещенко. Эстафету о материальных трудностях подхватила заслуженная артистка России Елена Воробей.

В интервью телеканалу «Звезда» она заявила, что большинство российских зрителей даже не подозревают, с какими трудностями сталкиваются артисты. Некоторые вообще склонны считать, что знаменитости купаются в деньгах и все им достается практически бесплатно.

"Мы живем точно такой же жизнью, как и те, кто приходит на наши концерты. И поэтому мы оказались в очень непростой ситуации", - пояснила Воробей.

Она пояснила, что у артистов также есть долги, им также нужно помогать родителям, содержать семьи.

Воробей отметила, что ее возмущение уже на грани кипения. Работать артисту на четверть зала совершенно невыгодно, так как львиная доля расходов от количества зрителей не  зависит - это аренда, аппаратура, гардеробные. И притом государство не оказывает оказавшимся в бедственном положении артистам никакой помощи. 
"Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас", — призвала Воробей.

При этом она заявила, что следовать призыву Меладзе и отказываться от участия в «голубых огоньках» на ТВ она не собирается. Тем более что участие в новогодних шоу не оплачивается.

"Мы в них снимаемся бесплатно ради праздника, ради того, чтобы в новогоднюю ночь быть рядом с дорогими зрителями. Вместе петь, говорить тосты, желать друг другу что-то", — резюмировала Воробей.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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