Елена Воробей попросила предоставить артистам льготы на продукты

Артисты снова начали жаловаться на бедственное положение и материальные трудности, с которыми столкнулись во время пандемии коронавируса. «Запевалами» выступили Меладзе и Лещенко. Эстафету о материальных трудностях подхватила заслуженная артистка России Елена Воробей.
В интервью телеканалу «Звезда» она заявила, что большинство российских зрителей даже не подозревают, с какими трудностями сталкиваются артисты. Некоторые вообще склонны считать, что знаменитости купаются в деньгах и все им достается практически бесплатно.
Она пояснила, что у артистов также есть долги, им также нужно помогать родителям, содержать семьи.Воробей отметила, что ее возмущение уже на грани кипения. Работать артисту на четверть зала совершенно невыгодно, так как львиная доля расходов от количества зрителей не зависит - это аренда, аппаратура, гардеробные. И притом государство не оказывает оказавшимся в бедственном положении артистам никакой помощи.
При этом она заявила, что следовать призыву Меладзе и отказываться от участия в «голубых огоньках» на ТВ она не собирается. Тем более что участие в новогодних шоу не оплачивается.
Источник: Информационное агентство «Informing»
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