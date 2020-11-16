Елена Воробей попросила предоставить артистам льготы на продукты

Артисты снова начали жаловаться на бедственное положение и материальные трудности, с которыми столкнулись во время пандемии коронавируса. «Запевалами» выступили Меладзе и Лещенко. Эстафету о материальных трудностях подхватила заслуженная артистка России Елена Воробей.

В интервью телеканалу «Звезда» она заявила, что большинство российских зрителей даже не подозревают, с какими трудностями сталкиваются артисты. Некоторые вообще склонны считать, что знаменитости купаются в деньгах и все им достается практически бесплатно.

"Мы живем точно такой же жизнью, как и те, кто приходит на наши концерты. И поэтому мы оказались в очень непростой ситуации", - пояснила Воробей.

Она пояснила, что у артистов также есть долги, им также нужно помогать родителям, содержать семьи.

"Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас", — призвала Воробей.

Воробей отметила, что ее возмущение уже на грани кипения. Работать артисту на четверть зала совершенно невыгодно, так как львиная доля расходов от количества зрителей не зависит - это аренда, аппаратура, гардеробные. И притом государство не оказывает оказавшимся в бедственном положении артистам никакой помощи.

При этом она заявила, что следовать призыву Меладзе и отказываться от участия в «голубых огоньках» на ТВ она не собирается. Тем более что участие в новогодних шоу не оплачивается.

"Мы в них снимаемся бесплатно ради праздника, ради того, чтобы в новогоднюю ночь быть рядом с дорогими зрителями. Вместе петь, говорить тосты, желать друг другу что-то", — резюмировала Воробей.