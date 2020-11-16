Продавщица из Иваново заявила, что беременна от Прохора Шаляпина

Продавщица одного из супермаркетов Иваново пришла на телевидение ради того, чтобы рассказать о своей связи с известным российским певцом Прохором Шаляпиным. Более того, Виктория Тимофеева утверждает, что даже успела забеременеть от артиста.

Познакомились они, когда Прохор в город невест приехал с концертом. Девушка решила пробраться за кулисы. Увидев Вику, Прохор якобы был покорен. Он пригласил ее переехать из Иваново в столицу, где снял для нее квартиру.

Это был красивый роман, Шаляпин даже обещал жениться. Но когда она ему сказала о беременности, он передумал вести Тимофееву к алтарю, выгнал на улицу из съемной квартиры и заявил, что больше не желает видеть.

Телевизионщики захотели призвать Шаляпина к ответу. Он, надо отдать должное, заявил, что на самом деле знаком с Викторией Тимофеевой. Из жалости он оказывал провинциалке в столице помощь. Но отношений у них не было, уверяет артист.

Виктория же говорит, что были и именно Шаляпин «сделал» ей ребенка. И теперь ей не остается ничего другого, кроме как вернуться домой в Иваново.

40-летняя миллиардерша Татьяна Дэвис, нынешняя любовница Прохора, заявила, что верит ему и не хочет допускать даже мысли о том, что он мог ей изменить.