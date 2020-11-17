Сможет ли Дональд Трамп обвалить экономику, отчаянно цепляясь за власть после поражения

Для человека, потерпевшего унизительное поражение, Дональд Трамп, кажется, держится молодцом и, по всей видимости, считает, что у него в запасе много тузов.

Миллиардер стал одним из четырех президентов США, потерпевших поражение после единственного срока. Но именно Трамп раздвинул границы Конституции и конвенции США до невиданных ранее границ, отчаянно цепляясь за власть. И это именно та угроза, которая еще не проявилась на финансовых рынках, считает обозреватель Аbc.net.au .

На протяжении всего срока своего правления Трамп регулярно указывал на фондовый рынок как на барометр своей деятельности как президента.

Уолл-стрит пережил бум за четыре года его работы в Овальном кабинете. Была вдвое сокращена ставка корпоративного налога и начата просто безумная программа расходов.

В качестве «побочки» это обернулось сокращением бюджетного дефицита, разрушив традиционные претензии республиканцев на превосходное управление экономикой.

Из-за этого на финансовых рынках за неделю до выборов дела пошли так плохо, что это не сулило действующему главе Белого дома ничего хорошего.

Инвесторы запаниковали, и на Нью-Йоркской фондовой бирже возникли серьезные колебания. Журнал Forbes даже опубликовал статью с тревожным наванием «Фондовый рынок находится на грани исторического краха».

Но настроение на рынках начало меняться по мере подсчета голосов после выборов президента, когда стало известно, что Джо Байден все же лидирует.

А затем, в довершение всего, спустя несколько дней после выборов фармацевтический гигант Pfizer объявил многообещающие результаты по вакцине COVID-19. Митинг предвыборного энтузиазма на Уолл-стрит достиг максимума.

Прошло почти 10 дней с тех пор, как для Дональда Трампа стало математически невозможно удержать президентский пост. Тем не менее он отказывается признавать поражение. Это означает, что упорядоченная передача власти, одна из основ американской демократии, еще не началась.

И в каждый новый день, в который Трамп будет отказываться от передачи власти, риски для экономики США и ее зарождающегося восстановления будут возрастать. Ведь Трампу удается делать то, что еще никто и никогда в Штатах себе не позволял - подрывать доверие к демократии!

Инструментами выступили угрозы продолжения судебных исков, принудительный пересчет голосов и неоднократные ложные заявления о фальсификации результатов выборов.

К слову, пересчет голосов во Флориде во время выборов 2000 года, отсрочивший результат, мог сделать США уязвимыми для террористических атак, которые, собственно, разрушили Всемирный торговый центр и навсегда изменили Америку - речь о тех самых терактах 11 сентября.

Задержка перехода помешала новой администрации определить, нанять, очистить и получить подтверждение Сенатом ключевых назначенцев.

Мировые лидеры, возможно, поспешили поздравить Байдена. Между тем Трамп в перерывах между своими все более яростными речами в Твиттере продолжает издавать указы. В прошлый четверг, скажем, он завизировал документ, которым запрещается американским компаниям инвестировать в китайские.

Обычно переходное правительство не прибегало к такого рода указам, но не Трамп.

Между тем коронавирус все больше и больше продолжает атаковать Штаты. Многие страны, в том числе Великобритания, снова вводят тотальный карантин. Учитывая, что в США снова регистрируются рекордные показатели по темпам распространения коронавируса и по уровню смертности, Трамп не намерен вводить локдаун. Ответственность он хочет переложить на Байдена.

«В идеале мы не пойдем на изоляцию, - сказал он. - Я не пойду - эта администрация не пойдет на изоляцию».

Это ставит Трампа и его сторонников на курс прямого столкновения с избранным президентом Байденом, что не предвещает ничего хорошего для ближайшего будущего крупнейшей экономики мира и тем более для статуса Америки как глобального защитника демократии.