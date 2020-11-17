Эксперты Citi предсказали обвал доллара на 20% из-за вакцины от коронавируса

Финансовые аналитики компании «Citigroup» спрогнозировали возможное падение доллара на 20% в 2021 году, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение. Сообщается, что этот фактор, вероятно, оживит мировую торговлю и экономический рост, что негативно отразится на стоимости доллара.

Также эксперты предсказывают политику относительно низких ставок Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, из-за чего потенциальные инвесторы могут покинуть американские активы и перейти в международные. Сообщается, что с пика кризиса в марте по сегодняшний день индекс доллара уже сократился примерно на 11%, что не является окончательным вариантом. Аналитики предполагают, что американская валюта будет двигаться тем же путем, которым двигалась в начале и середине 2000-х годов — в тот период доллар падал несколько лет. Известно, что в 2001 году катализатором падения послужило вступление Китая во Всемирную торговую организацию, что спровоцировало волну глобализации и увеличило объемы мировой торговли, оставив позади закрытую американскую экономику.

Сообщается, что на фоне объявлений международных компаний о разработке вакцин от коронавируса — в частности, «Pfizer» и «BioNTech», — доллар обрушился к рублю на 1,45%. 16 ноября компания «Moderna» опубликовала результаты клинических исследований своей новой вакцины от вируса COVID-19, что сразу снизило доллар по отношению к рублю на 1.3% — до курса в 76,4 руб. за доллар. На основании этих факторов аналитики прогнозируют, что турбулентность доллара будет продолжаться и в 2021 году, и будет зависеть, в основном, от новостей о разработке вакцин против коронавируса.