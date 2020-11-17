В ковидном госпитале Челябинска умерла 2-летняя девочка

Сегодня, 16:15

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В ковидном госпитале Челябинска умерла 2-летняя девочка

Накануне в Челябинске, в одном из местных административных центров скончалась малышка, возраст которой на момент смерти был всего 2 года. У медиков возникло подозрение, что у девочки COVID-19.

Эта трагедия с ребенком произошла вчера в городской больнице областного центра № 9.

Челябинские СМИ пишут, что эта девочка для городских медицинских учреждений была паллиативным пациентом. На протяжении всего двух лет жизни маленького ребенка неоднократно госпитализировали.

В этот раз малышку тоже привезли в стационар. Медики после проведения ряда анализов и обследований в организме девочки обнаружили антитела к коронавирусной инфекции.

В соответствии с медицинскими требованиями, пациентку перевезли на коронавирусную базу. В медицинском учреждении, в котором девочка скончалась, журналистам сообщили, что у нее, вероятно, не было COVID-19.

Медики административного центра полагают, что именно перекрестная реакция организма привела к положительному результату экспресс-теста. Сейчас следователи прокуратуры разбираются в истинных причинах и обстоятельствах, которые привели к трагедии.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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