Ученые разработали метод, который помогает выявлять точки ремиссии пандемий

Ученые из Университета Валенсии Хосе М. Павия и Эрнесто Верес-Феррер разработали метод, который позволяет в реальном времени определять, когда пандемия, в том числе Covid-19, будет находиться в стадии ремиссии - то есть когда число заболевших будет незначительным.
Авторы предлагают использовать в качестве инструмента для определения точек ремиссии пандемий концепцию эластичности.
Они утверждают, что ремиссия наступит в тот момент, когда темп новых случаев, измеренный через скорость, будет ниже, чем средняя скорость накопленных случаев до этой точки. Метод, как они уверяют, надежный и может быть применен в реальном времени по мере сбора данных.
Моделью в работе ученых послужила эпидемия вируса Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах. Также метод применялся к некоторым данным по Covid-19.
Правильно распознать время ремиссии - это четверть залога успеха в борьбе с вирусом, подчеркивают ученые. Ибо в этот самый момент возможно приступить к послаблению строгих карантинных мер.
News-medical.net отмечает, что исследователи переосмыслили математическое значение концепции эластичности как показателя скорости, с которой накапливаются новые случаи заражений.
Учитывая простоту формулы эластичности, она может быть использована в случае эпидемиологических вспышек, поскольку позволяет получить надежную информацию и расчеты, полезные для властей и органов здравоохранения, которые будут принимать важные решения и внедрять карантинные меры либо же их ослаблять.
Полностью свой метод исследователи описали в журнале Statistics in Medicine.
Источник: Информационное агентство «Informing»
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