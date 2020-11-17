Ученые разработали метод, который помогает выявлять точки ремиссии пандемий

Сегодня, 16:50

Ольга Громова

0

Image 16+
Ученые разработали метод, который помогает выявлять точки ремиссии пандемий

Ученые из Университета Валенсии Хосе М. Павия и Эрнесто Верес-Феррер разработали метод, который позволяет в реальном времени определять, когда пандемия, в том числе Covid-19, будет находиться в стадии ремиссии - то есть когда число заболевших будет незначительным. 

Авторы предлагают использовать в качестве инструмента для определения точек ремиссии пандемий концепцию эластичности.

Они утверждают, что ремиссия наступит в тот момент, когда темп новых случаев, измеренный через скорость, будет ниже, чем средняя скорость накопленных случаев до этой точки. Метод, как они уверяют, надежный и может быть применен в реальном времени по мере сбора данных.

Моделью в работе ученых послужила эпидемия вируса Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах. Также метод применялся к некоторым данным по Covid-19.


Правильно распознать время ремиссии - это четверть залога успеха в борьбе с вирусом, подчеркивают ученые. Ибо в этот самый момент возможно приступить к послаблению строгих карантинных мер.

«Надлежащее определение точек изменения во время исследования вспышек инфекционных заболеваний является ключевым вопросом в эпидемиологии, имеющим значительные последствия для управления ресурсами здравоохранения. Начальные точки, пики и точки перегиба - не единственные важные точки изменений», - говорится в исследовании.

News-medical.net отмечает, что исследователи переосмыслили математическое значение концепции эластичности как показателя скорости, с которой накапливаются новые случаи заражений.

Учитывая простоту формулы эластичности, она может быть использована в случае эпидемиологических вспышек, поскольку позволяет получить надежную информацию и расчеты, полезные для властей и органов здравоохранения, которые будут принимать важные решения и внедрять карантинные меры либо же их ослаблять.

«После новаторской интерпретации концепции эластичности для рандомизированной переменной мы предлагаем использовать ее в качестве нового и более простого инструмента для прогнозирования точек изменения в ремиссии эпидемий», - заявили ученые.

Полностью свой метод исследователи описали в журнале Statistics in Medicine.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ученые разработали метод, который помогает выявлять точки ремиссии пандемий

Сегодня, 16:50

Ревматолог рассказала, как облегчить состояние людей, у которых «узелки» на пальцах

13-09-2020, 21:18

Названы распространенные признаки рака почки у детей

11-09-2020, 22:51

В США создали препарат против опасной супербактерии

10-09-2020, 19:10

Зарубежные эксперты перечислили признаки, которые могут указывать на рак полости рта

7-09-2020, 22:54

Названы продукты, которые помогут повысить уровень кератина для красоты волос

5-09-2020, 23:08

Зарубежные эксперты перечислили 7 вредных последствий употребления фастфуда для организма

2-09-2020, 21:43

Эксперты IFIC назвали четыре самые популярные диеты

31-08-2020, 18:41

Специалисты назвали причины, по которым появляется вдовий горб

25-08-2020, 21:11

Названы продукты, которые надо употреблять при андрогенной алопеции

22-08-2020, 12:36

Эксперты перечислили тревожные сигналы, которые при сбоях посылает человеку эндокринная система

20-08-2020, 22:18

Терапевт из Нью-Йорка дал 5 советов для снижения риска диабета второго типа

16-08-2020, 10:21

Зарубежные эксперты перечислили противораковые травы и специи

15-08-2020, 00:09

Найден способ прогнозировать развитие диабета 1 типа у детей

11-08-2020, 19:15

Ученые: резкое падение давления - признак развития деменции

10-08-2020, 19:02

Продукты, богатые антиоксидантами, увеличивают риск развития рака кишечника

8-08-2020, 00:18

Зарубежные эксперты назвали 5 лучших кетогенных продуктов для сжигания жира на животе

6-08-2020, 23:24

Названы гаджеты, которые могут облегчить жизнь людям с артритом

6-08-2020, 07:24

Ученые открыли механизм старения и предложили способ его изменить

2-08-2020, 17:40

Названы продукты, которые стоит употреблять при выходе из поста или диеты

31-07-2020, 16:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров