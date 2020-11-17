Ученые разработали метод, который помогает выявлять точки ремиссии пандемий

Ученые из Университета Валенсии Хосе М. Павия и Эрнесто Верес-Феррер разработали метод, который позволяет в реальном времени определять, когда пандемия, в том числе Covid-19, будет находиться в стадии ремиссии - то есть когда число заболевших будет незначительным.

Авторы предлагают использовать в качестве инструмента для определения точек ремиссии пандемий концепцию эластичности.

Они утверждают, что ремиссия наступит в тот момент, когда темп новых случаев, измеренный через скорость, будет ниже, чем средняя скорость накопленных случаев до этой точки. Метод, как они уверяют, надежный и может быть применен в реальном времени по мере сбора данных.

Моделью в работе ученых послужила эпидемия вируса Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах. Также метод применялся к некоторым данным по Covid-19.

Правильно распознать время ремиссии - это четверть залога успеха в борьбе с вирусом, подчеркивают ученые. Ибо в этот самый момент возможно приступить к послаблению строгих карантинных мер.

«Надлежащее определение точек изменения во время исследования вспышек инфекционных заболеваний является ключевым вопросом в эпидемиологии, имеющим значительные последствия для управления ресурсами здравоохранения. Начальные точки, пики и точки перегиба - не единственные важные точки изменений», - говорится в исследовании.

News-medical.net отмечает, что исследователи переосмыслили математическое значение концепции эластичности как показателя скорости, с которой накапливаются новые случаи заражений.

Учитывая простоту формулы эластичности, она может быть использована в случае эпидемиологических вспышек, поскольку позволяет получить надежную информацию и расчеты, полезные для властей и органов здравоохранения, которые будут принимать важные решения и внедрять карантинные меры либо же их ослаблять.

«После новаторской интерпретации концепции эластичности для рандомизированной переменной мы предлагаем использовать ее в качестве нового и более простого инструмента для прогнозирования точек изменения в ремиссии эпидемий», - заявили ученые.

Полностью свой метод исследователи описали в журнале Statistics in Medicine.