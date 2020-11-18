Американский актер Майкл Бакари Джордан признан самым сексуальным мужчиной в мире

Сегодня, 14:55

Александр Зуев

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Американский актер Майкл Бакари Джордан признан самым сексуальным мужчиной в мире

Американский актер Майкл Бакари Джордан, который стал известен после выхода фильмов «Черная пантера», «Фантастическая четверка» и «Станция Фрутвейл», признан изданием «People» самым сексуальным мужчиной в мире за 2020 год. Сам 33-летний актер не ожидал, что ему достанется этот титул.

«Это крутое чувство», — сказал Майкл о своих ощущениях после того, как узнал о получении этого звания.

В одном из своих интервью он как-то заявил, что не собирался работать в киноиндустрии, однако все вышло по-другому. Актер увлечен не только кинематографом. В перерывах между съемками Джордан играет в видеоигры, готовит и водит машину.

К слову, в сентябре актер оказался в списке самых влиятельных людей 2020 года по версии журнала Time. В список также вошли такие звезды, как исполнитель The Weeknd, актриса и комедиантка Али Вонг, певица Селена Гомес и другие.

Отметим, что журнал «People» ежегодно присваивает одному из известных музыкантов, спортсменов или актеров звание самого сексуального мужчины. Например, в прошлом году этот титул получил певец Джон Ледженд.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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