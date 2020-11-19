Певец Витас подверг критике российских артистов за жалобы на бедность

41-летний российский певец Витас на своей странице в Instagram выразил свое негодование по поводу того, что российские звезды шоу-бизнеса жалуются государству на бедность во время пандемии коронавируса, байкотируют и просят финансовой поддержки.

Так, Виталий Грачев (настоящее имя Витаса) призвал артистов перестать постоянно думать о деньгах и прекратить ныть. Певец отметил, что его коллегам не стоит распродавать свои вещи, пошутив, что они с запахом нафталина.

Витас добавил, что очень уважает Валерия Меладзе, но в то же время осуждает его бойкот по поводу съемок в новогодних передачах. Меладзе решил, что именно такое поведение заставит граждан обратить внимание на исполнителей, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Витас, в свою очередь, считает, что это не повод лишать людей возможности насладиться творчеством звезд.

«Прекратите постоянно думать о бабле. Продадите носки и расплатитесь за коммуналку. Лучше подумайте и о других людях, которые оказались в такой же ситуации и отнеситесь с уважением к руководству федеральных каналов. Приведу слова нашего чемпиона Хабиба Нурмагомедова: «Не нужно быть эгоистом, нужно прежде всего думать о себе», - подписал свою публикацию Витас.

Источник: Информационное агентство «Informing»