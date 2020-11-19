Певец Витас подверг критике российских артистов за жалобы на бедность

Сегодня, 10:00

0

Image 16+
Певец Витас подверг критике российских артистов за жалобы на бедность
Российский певец Витас

41-летний российский певец Витас на своей странице в Instagram выразил свое негодование по поводу того, что российские звезды шоу-бизнеса жалуются государству на бедность во время пандемии коронавируса, байкотируют и просят финансовой поддержки. 

Так, Виталий Грачев (настоящее имя Витаса) призвал артистов перестать постоянно думать о деньгах и прекратить ныть. Певец отметил, что его коллегам не стоит распродавать свои вещи, пошутив, что они с запахом нафталина.

Витас добавил, что очень уважает Валерия Меладзе, но в то же время осуждает его бойкот по поводу съемок в новогодних передачах. Меладзе решил, что именно такое поведение заставит граждан обратить внимание на исполнителей, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Витас, в свою очередь, считает, что это не повод лишать людей возможности насладиться творчеством звезд.

«Прекратите постоянно думать о бабле. Продадите носки и расплатитесь за коммуналку. Лучше подумайте и о других людях, которые оказались в такой же ситуации и отнеситесь с уважением к руководству федеральных каналов. Приведу слова нашего чемпиона Хабиба Нурмагомедова: «Не нужно быть эгоистом, нужно прежде всего думать о себе», - подписал свою публикацию Витас.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Певец Витас подверг критике российских артистов за жалобы на бедность

Сегодня, 10:00

Американский актер Майкл Бакари Джордан признан самым сексуальным мужчиной в мире

Вчера, 14:55

Елена Воробей попросила предоставить артистам льготы на продукты

16-11-2020, 23:20

Продавщица из Иваново заявила, что беременна от Прохора Шаляпина

16-11-2020, 22:20

Галкин сделал селфи в домашнем лифте особняка

13-11-2020, 14:15

51-летняя Светлана Бондарчук показалась в полупрозрачном кружевном платье

13-11-2020, 14:15

Татьяна Арнтгольц раскритиковала россиян из-за масок

20-10-2020, 21:45

Билл Гейтс: пандемия COVID-19 завершится к концу 2021 года, за это время будут миллионы жертв из бедных стран

19-08-2020, 19:58

Ивангай вернулся на YouTube и раскрыл, куда пропал на два года

12-05-2020, 08:46

Анфиса Чехова показала свои EMS-тренировки во время самоизоляции

26-04-2020, 16:12

Светлана Ходченкова показала свою квартиру в «Москва-Сити»

24-04-2020, 12:55

Эксперт объяснил, почему разводятся Джиган и Самойлова, Прилучный и Муцениеце

23-04-2020, 18:28

Стало известно, как Меган Маркл будет зарабатывать на жизнь

11-01-2020, 23:08

Сыгравший в «Терминаторе» Джона Коннора актер удивил внешним видом

11-01-2020, 08:23

Кем был Генри Кавилл до того, как сыграл «Ведьмака»

29-12-2019, 10:59

СМИ сообщают о параличе Анастасии Заворотнюк

11-12-2019, 18:37

67-летняя Ирина Аллегрова вышла на публику в глубоком декольте

9-12-2019, 09:27

Алла Пугачева объяснила, почему осталась без роли в «Иронии судьбы»

30-11-2019, 13:55

Владислав Резник впервые за 20 лет встретился с сыном

27-11-2019, 23:07

Близкие Жанны Агузаровой живут в нищете

26-11-2019, 13:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров