Младший сын певицы Валерии купил на 22-летие Maybach за 10 миллионов рублей

Младший сын Валерии купил на 22-летие Maybach за 10 миллионов рублей.

Арсению, сыну певицы Валерии от брака с Александром Шульгиным, недавно исполнилось 22 года. К этому возрасту он, конечно, не без помощи родителей, во многом уже преуспел в жизни: собственный бизнес, жена-красавица и в перспективе скорое появление наследника. К тому же на днях он исполнил свою давнюю, дорогостоящую мечту - купил роскошный Maybach, на который положил глаз еще будучи подростком.

В своем Instagram-аккаунте Арсений опубликовал несколько снимков на фоне черного красавца.

Как отметил сам счастливчик, несколько лет назад он поспорил с одноклассником, что обязательно себе купит либо Maybach, либо Rolls-Royce.

«Наткнулся на переписку со своим другом 2017 года, где я ему заявил, что у меня по-любому будет несколько тачек, и одна из тачек будет Maybach с водилой или Rolls-Royce», - вспомнил Шульгин.

Как отметили подписчики его аккаунта, молодой человек, судя по хештегам, приобрел роскошное авто в кредит.

Такой подарок самому себе не остался без внимания, и в Соцсетях на молодого бизнесмена накатила волна критики. Так, многие из читателей высказали сомнения, что Арсений смог сам оплатить такую дорогостоящую покупку. И припомнили недавние слова его отчима Иосифа Пригожина о безденежье артистов в коронавирусную пандемию.

Источник: Информационное агентство «Informing»