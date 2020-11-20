Акопян: Армения «ослепила» азербайджанские беспилотники на четыре дня

Экс-глава Генерального штаба ВС Армении Мовсес Акопян в ходе состоявшегося вчера брифинга рассказал не только о недочетах военно-политического руководства страны. Военный вспомнил о том, как бойцам удалось на четыре дня сделать азербайджанские беспилотники «слепыми».

Полеты дронов, в том числе и знаменитых турецких «Байрактаров», стали невозможными из-за работы средств радиоэлектронной борьбы серии "Поле 21". Четверо суток понадобилось противнику для того, чтобы обойти защиту и возобновить полеты БПЛА.

Генерал Акопян сокрушается по поводу того, что небо над Арцахом могло быть дольше свободным от беспилотников, если бы власти Армении закупили не только «Поле 21», но и ЗРК «Тор».

При этом главной ошибкой Пашиняна и его команды стала закупка российских истребителей Су-30 СМ. Они даже ни разу не были подняты в небо. Притом, что покупались только самолеты, без ракет. По факту, они оказались бесполезным оружием. А на эти деньги (120 миллионов долларов) можно было закупить два дивизиона «Торов».

Последние могли бы повлиять на расклады при ведении войны в Нагорном Карабахе.

Закупка «сушек» вместо «Торов», по мнению генерала, стала самым большим просчетом армянского руководства.

Источник: Информационное агентство «Informing»