Фондовые рынки США находятся на грани обвала

Ситуация на фондовом рынке США очень напряженная, и, как считают эксперты, вскоре может начаться очередной обвал.

В 2020 году фондовый рынок США уже пережил крупное падение, а вторая волна пандемии коронавируса может снова спровоцировать серьезное падение, передает РИА Новости. Ситуация усугубляется тем, что у многих крупных компаний накопились огромные долги.

Эксперты отмечают, что в разгар пандемии многие компании брали кредиты, пытаясь остаться на плаву. В итоге долги инвестиционного уровня США превысили 2,25 трлн долларов, что стало самым высоким показателем за всю историю США. В итоге сейчас отношение долга к капиталу корпораций уже достигло максимального значения за последние двадцать лет.

По мнению аналитиков, спасти ситуацию может только вывод на рынок эффективной вакцины. В случае, если в США не стартует массовая вакцинация уже в ближайшее время, кризис будет только усиливаться. А при введении локдауна может вовсе разрушить американскую экономику, поскольку повлечет развал бизнеса и сокращение рабочих мест, что выгонит на улицы толпы протестующих.

Источник: Информационное агентство «Informing»