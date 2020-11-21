Турция не может взять на вооружение свой танк «Алтай» из-за трясины технологических проблем

Сегодня, 19:55

Ольга Громова

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Турция не может взять на вооружение свой танк «Алтай» из-за трясины технологических проблем

Турция в ближайшие несколько лет не сможет поставить на вооружение свой танк «Алтай», пишут СМИ. Причиной называется трясина технологических проблем, в которой увязла боевая машина. По некоторым сведениям, у «Алтая» наблюдаются проблемы и с двигателем, и с трансмиссией, и с броней.

На вооружении Анкары сейчас стоят немецкие и американские танки - Leopard 1A и Leopard 2A, а также M48 и M60. Предполагалось, что они будут заменены танками турецкого производства и разработки «Алтай». Причем еще с нынешнего, 2020-ого, года.


Однако похоже, что в ближайшие годы танк на вооружение страны не станет из-за серьезных технологических проблем. Причем они настолько серьезные, что турецкие инженеры не в состоянии решить их сами. Поэтому они просят помочь в их решении некоторых экспертов из Южной Кореи. Они якобы согласны помочь в вопросах, касающихся работы мотора и трансмиссии.

С броней дела обстоят сложнее. Турция связывалась с французскими производителями брони, но договоренности о сотрудничестве вот-вот будут расторгнуты из-за напряжения между странами.

Поэтому турецкая программа по замене зарубежных танков на отечественные в ближайшее время вряд ли будет реализована.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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