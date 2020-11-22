Собчак устроила скандал из-за туалета в Троице-Сергиевской лавре

Телеведущая Ксения Собчак побывала в Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде. Вернувшись из поездки, она выплеснула свой гнев в Instagram.

Оказывается, журналистка и светская львица впечатлилась не святыми местами, а отсутствием в лавре нормального туалета.

Собчак, выплескивая свое мнение в Сети, напомнила, что Троице-Сергиева Лавра - один из важнейших центров паломничества не только в России, но и в мире в целом. Но для паломников почему-то не удосужились создать элементарных условий.

«В Сергиевом Посаде туалет у Лавры — это, простите, очко», - поделилась своим мнением Собчак у себя в Instagram .

Телеведущая также не забыла проиллюстрировать публикацию. Снимки были сделаны в том самом туалете, который возмутил знаменитую журналистку. Собчак возмущена еще и тем, что за такую уборную прихожанам надо еще платить по 15 рублей за вход. Причем даже не за наличные - рассчитываться просят картой.

Сергиев Посад Собчак откровенно разочаровал. Ксения заявила, что город, который претендует на громкое звание «туристического центра», ничего для иностранцев, для их комфортного передвижения и пребывания, не сделал. Исключением являются указатели на китайском языке.

В виду этого Собчак сравнивала Сергиев Посад с Суздалем и заявила, что первый значительно проигрывает второму.

«Ни одного классного уютного кафе, то есть Лавра есть, и это очень красиво, а все вокруг как обычно.... Очень бы хотелось. чтобы мы развивали туризм внутри России», - озвучила свои пожелания Собчак.

Источник: Информационное агентство «Informing»