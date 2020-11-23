The National Interest: Россия может нейтрализовать американские истребители

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The National Interest: Россия может нейтрализовать американские истребители

The National Interest: Россия может нейтрализовать истребители США.

На вооружении США есть мощные истребители F-22 и F-35, однако Россия их легко может нейтрализовать своими зенитно-ракетными комплексами серии «С». Об этом заявили военные аналитики американского журнала The National Interest (NI). 

Наследие СССР в виде ракет класса «земля-воздух» Россия продолжала усовершенствовать. Теперь ее зенитными комплексами класса «С» восторгаются даже западные эксперты.

Например, комплексы С-300, развернутые СССР еще в период «холодной войны», после модернизации вполне подходят для нахождения и уничтожения боевых истребителей. Дальше - С-400 «Триумф» этого же класса, но уже с улучшенными характеристиками: принципиально новым радаром, который верно захватывает цель, наводит на нее ракеты и обладает увеличенной дальностью.

Журналисты напомнили, что Турция, которая купила у России С-400, была исключена из американской программы по разработке истребителей-невидимок F-35. ЗРК также приобрели Китай и Индия.

Сравнительно недавно на вооружение был принят комплекс С-500, который способен поражать цели на расстоянии до 300 км.

О следующем поколении ЗРК - С-600 сведений мало, однако эксперты предполагают, что при его разработке в приоритете будут сокращение времени наведения и реагирования на потенциальную угрозу. Такие комплексы могут стать серьезной угрозой для НАТО.


Вообще же, делают вывод эксперты, модернизация ЗРК класса «С» очень опасна для Запада, ведь благодаря этим технологиям Москве будет под силу уничтожить американские истребители F-22 и F-35.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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