Женщинам могут разрешить забрать маткапитал из накопительной пенсии

Женщинам хотят разрешить отзывать материнский капитал из Пенсионного фонда России, который, согласно заявлению, был направлен на формирование накопительной пенсии. Соответствующий проект закона Госдумой будет рассмотрен еще в осеннюю сессию.

В нем говорится, что в течение полугода после поступления отозванных средств на счет Пенсионного фонда владелец сертификата может обратиться с заявлением, в котором должен указать, что средства материнского капитала надумал использовать по другим направлениям, которые разрешены законом - к примеру, на улучшение жилищных условий или образование ребенка, информирует «Парламентская газета» .

В проекте закона также говорится о том, что неиспользованные средства из материнского капитала повторно на накопительную пенсию также можно будет направить.

Ранее заместитель главы Министерства труда Ольга Баталина заявила, что материнский капитал в России планируют повышать ежегодно. На текущий момент за первого ребенка выплачивает 466 тысяч рублей. Недавно была увеличена сумма выплат за второго - до 616 тысяч. Очередную индексацию маткапитала, как считают эксперты, в РФ могут провести уже летом следующего года.

Источник: Информационное агентство «Informing»