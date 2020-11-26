Рейс из Москвы в Китай отменили из-за одинаковых тестов на COVID-19 у 190 пассажиров

Сегодня, 09:40

Ольга Громова

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Рейс из Москвы в Китай отменили из-за одинаковых тестов на COVID-19 у 190 пассажиров

Рейс Москва - Чжэнчоу российской авиакомпании «Икар» отменили после того, как 190 пассажиров, которые должны были лететь ним, предоставили одинаковые результаты серологического теста на антитела к COVID-19. Об этом в четверг, 26 ноября, проинформировали в посольстве Китайской народной республики в России.

«25 ноября, когда посольство КНР проводило проверку результатов тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса и серологических тестов на антитела к COVID-19 пассажиров рейса авиакомпании «Икар» EO429 сообщением Москва - Чжэнчжоу, было обнаружено, что результаты серологических тестов на антитела 190 пассажиров абсолютно идентичны», — сообщает дипломатическое представительство в социальной сети WeChat.

Пассажиры не получили необходимый для полета «код здоровья», даже невзирая на то, что авиакомпания проводила централизованное тестирование - разумного объяснения абсолютно идентичным тестам не нашлось. 

Пока посольство попросило авиакомпанию провести повторное тестирование и организовать размещение пассажиров в российской столице.

Ранее властями Китая было введено требование при въезде в страну предоставлять не только результаты ПЦР-теста на коронавирус, но и серологический тест на антитела к COVID-19.

Эти меры в стране объяснили ростом числа завозных случаев коронавируса. Уже на основе этих двух тестов пассажиры получают так называемый «код здоровья», который и становится их пропуском на посадку.

В ноябре, как пишет ТАСС, уже приостанавливался рейс российской авиакомпании "Икар" EO429 сообщением Москва - Чжэнчжоу по причине того, что у пассажиров был обнаружен коронавирус.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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