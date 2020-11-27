Юлианна Караулова рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой

Финалистка проекта «Фабрика-звезд-5» Юлианна Караулова в интервью изданию PeopleTalk в рамках YouTube-шоу рассказала о конфликте с ведущей Ольгой Бузовой. Известно, что несколько лет назад Караулова была ведущей церемонии вручения российской музыкальной премии RU.TV, а Ольга была приглашена на мероприятие в качестве певицы, которой должны вручить награду. Во время своей речи Бузова проигнорировала жесткий тайминг церемонии. Юлианне пришлось перебить Ольгу, но певица резко попросила дать ей договорить. Видимо, Бузова посчитала себя оскорбленной из-за того, что Караулова посмела прервать ее речь.

Юлианна призналась, что она, конечно же, перебила Ольгу, что некрасиво, однако у нее нее было выбора. Примечательно, что обращаясь к зрителям, Бузова обесценила всех, кто выходил на сцену к ней. В частности, певица заявила, что к зрителям наконец-то вышла настоящая звезда.

После этого инцидента неприятности для Юлианны только начались. Дело в том, что на нее в соцсетях набросились поклонники Бузовой. Выходит, что из-за незначительной заминки на церемонии она нажила множество врагов.

Юлианне стали приходить неприятные сообщения, а также хейтеры не оставляли ее в покое в социальных сетях. Юлианна призналась, что может стать объектом внимания фанатов Бузовой.

После произошедшего на церемонии СМИ запестрели заголовками о том, что такого скандала на сцене премии еще не было. СМИ написали, что якобы Караулова публично унизила Бузову.

Наконец-то, Юлианна и Ольга обсудили ситуацию в личных сообщениях в Instagram. В итоге Караулова убедилась что Бузова не держит на нее зла.

Источник: Информационное агентство «Informing»