Eurasian Times: Россия испытала истребитель авианосцев США

Индийское издания Eurasian Times написало о том, что Россия получила оружие, которое может представлять угрозу для американских авианосцев.

Как пишет автор публикации, Россия вновь показала новейшую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» в ходе испытательных стрельб. Как сообщает обозреватель, гиперзвуковая ракета достигла скорости более 8 Махов.

Отметим, что впервые «Циркон» испытали с помощью фрегата «Адмирал Горшков» в начале этого года. Перед тем как поразить цель в Баренцевом море, ракета прошла около 450 километров.

На сегодня «Циркон» - одна из немногих гиперзвуковых крылатых ракет класса «земля-земля», которые находятся в производстве. Противокорабельная ракета, которая приводится в действие воздушно-реактивным двигателем, несет боеголовку массой 300-400 кг. Гиперзвуковой снаряд, который может быть запущен с кораблей и подводных лодок, невосприимчив к любой системе ПВО

Аналитики считают, что «Циркон» может стать важным шагом в освоении ноу-хау для разработки гиперзвуковой ракеты «БраМос-II», которую должны получить индийские и российские военно-морские силы.

Источник: Информационное агентство «Informing»