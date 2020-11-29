Eurasian Times: Россия испытала истребитель авианосцев США

Вчера, 18:25

Александр Зуев

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Eurasian Times: Россия испытала истребитель авианосцев США

Индийское издания Eurasian Times написало о том, что Россия получила оружие, которое может представлять угрозу для американских авианосцев. 

Как пишет автор публикации, Россия вновь показала новейшую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» в ходе испытательных стрельб. Как сообщает обозреватель, гиперзвуковая ракета достигла скорости более 8 Махов.

Отметим, что впервые «Циркон»  испытали с помощью фрегата «Адмирал Горшков» в начале этого года. Перед тем как поразить цель в Баренцевом море, ракета прошла около 450 километров.


На сегодня «Циркон»  - одна из немногих гиперзвуковых крылатых ракет класса «земля-земля», которые находятся в производстве. Противокорабельная ракета, которая приводится в действие воздушно-реактивным двигателем, несет боеголовку массой 300-400 кг. Гиперзвуковой снаряд, который может быть запущен с кораблей и подводных лодок, невосприимчив к любой  системе ПВО 

Аналитики считают, что «Циркон» может стать важным шагом в освоении ноу-хау для разработки гиперзвуковой ракеты «БраМос-II», которую должны получить индийские и российские военно-морские силы. 

Источник: Информационное агентство «Informing»

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