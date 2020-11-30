Сергей Соседов призвал не осуждать артистов за песни под фонограмму

Сегодня, 11:15

Ольга Громова

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Сергей Соседов призвал не осуждать артистов за песни под фонограмму
Музыкальный критик Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов довольно неожиданно встал на защиту артистов, поющих под фонограмму. Правда, касалось это только участников проекта «Суперстар. Возвращение», в состав жюри которого он входит.

Первый сезон шоу зрителям «зашел» - многие были восхищены талантами звезд, чьи имена гремели в 90-е - Шуры, Азизы и покойной нынче Валентины Легкоступовой.

Новый выпуск нового сезона зрителей откровенно разочаровал. В сети начались бурные обсуждения выступлений участников шоу. Большинство фолловеров сошлись на том, что новым участникам далеко до своих предшественников. Особенно негодуют пользователи из-за «фанеры» - так в музыкальной среде называют фонограмму.

Однако Сергей Соседов призвал не критиковать за это участников шоу.


«Я не ругаю участников из-за фонограммы. Если бы они пели вживую, нам нужно было жертвовать роскошными номерами: огнями, салютами, вращающимися конструкциями. Будьте уверены, что все участники петь умеют», - цитирует Соседова «Собеседник».

Музыкальный критик попросил россиян не роптать на фонограмму и не сомневаться в том, что вокалисты петь умеют.

«Это ведь старая школа», - заверил он.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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