Светлана Ходченкова купила себе брендовые часы за 2 млн рублей

Одна из самых красивых актрис российского кинематографа Светлана Ходченкова решила сделать себе подарок в преддверии Нового года. Российская кинозвезда приобрела брендовые часы стоимостью в 1 млн 900 тысяч рублей. Речь идет об изысканном аксессуаре от итальянского бренда Bvlgari.

Светлана оценила элегантность дорогостоящей вещицы. Часы выполнены из розового золота и кожи змеи, а также инкрустированы бриллиантами. Ходченкова считает, что такие часы уместны в любой обстановке и сочетаются с различными нарядами, а значит, это украшение ее полностью устраивает.

О своей покупке актриса сообщила подписчикам в Инстаграме. Светлана опубликовала снимок, на котором она запечатлена с новыми часами. Вполне возможно, что актриса не только похвасталась обновкой, но опубликовала фото в рамках сотрудничества с компанией-производителем. Если это так, то она могла получить аксессуар со скидкой либо бесплатно.

Поклонники звезды высоко оценили новый аксессуар актрисы. Но главное - они оценили вкус своей любимицы, которая предпочла стильную, а не кричащую модель. А некоторые обратили внимание не столько на часы, сколько на цветущий внешний вид актрисы.

«Светлана, самое большое искушение на фотографии — это ты», — написали фанаты.

Источник: Информационное агентство «Informing»