Хазин допускает упразднения доллара за пределами США

Сегодня, 18:20

Ольга Громова

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Хазин допускает упразднения доллара за пределами США

Известный российский экономист Михаил Хазин считает, что доллар может разделиться на две валюты - внешнюю и внутреннюю, независимые друг от друга. Международные финансовые институты пошли на упразднение по договоренности с Вашингтоном, допускает он.

Хазин считает, что на масштабную сделку, после которой на основании существующих за пределами Штатов долларовой наличности и счетов, различные финансовые структуры, такие как Всемирный банк и МВФ, будут формировать новую финансовую систему, пошел Дональд Трамп. Такой вариант, как считает Хазин, возможен, если последний останется на должности президента еще один срок. Но, как известно, он был повержен на выборах президента США своим конкурентом от Демократической партии Джо Байденом.


«Трамп говорит: делайте все, что хотите, можете эмитировать, сколько хотите, ведь в США он будет запрещен. Если не нравится слово доллар, назовите его хоть талером», — цитирует Хазина издание «Экономика сегодня».

Экономист выразил уверенность, что в новую финансовую систему не захотят включиться Россия, Китай и еще несколько влиятельных стран, а образовавшийся финансовый глобализм станет отдельным политико-экономическим игроком.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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