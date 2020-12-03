В Израиле модернизировали беспилотники «Hapor» для уничтожения российских РЭБ «Красуха»

Израильские военные инженеры провели модернизацию БПЛА «Hapor» для уничтожения российских РЭБ «Красуха». Сообщается, что усовершенствованный беспилотник сможет полностью устранить российские РЭБ, которые причиняют Израилю немало проблем в Сирии, информирует «Avia.pro».

Известно, что РЭБ «Красуха-4» в сирийском противостоянии успешно анализировал тип сигнала и воздействовал на РЛС противника помеховым излучением. Также этот РЭБ подавлял спутники-шпионы, наземные радары и авиационные системы АВАКС, блокировал GPS, сотовую связь и систему боевых самолётов на сирийской территории. Для того, чтобы прекратить эффективность российских РЭБ, израильские инженеры переоборудовали БПЛА «Нагор», которые получили способность автоматически наводиться на «Красухи-4» и поражать системы в случае их активации. Причем подавление модифицированных «Нагоров» может произойти не только с «Красухами», но и с ЗРК С-300, и, скорее всего, комплексами С-400.

«Защитить электронные компоненты от мощного радиоэлектронного воздействия всё же можно, и теперь беспилотники, которые в прямом смысле падали на землю при активации российских средств радиоэлектронной борьбы, вполне угрожают самим «Красухам».

«Если бы С-400 не прикрывались средствами ПВО средней и малой дальности, то вопрос уничтожения последних также не имел бы никакой сложности», - сообщил один из военных экспертов отметив, что именно благодаря таким модификациям, Израиль получил в Сирии значительное превосходство.

Источник: Информационное агентство «Informing»