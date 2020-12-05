The Atlantic: американские сухопутные войска остаются без эффективного оружия

Сегодня, 18:40

Александр Зуев

0

Image 16+
The Atlantic: американские сухопутные войска остаются без эффективного оружия

Сухопутные войска США остались без эффективного оружия. Как отмечает в издании The Atlantic военный аналитик Роберт Скейлз,  российский автомат Калашникова имеет ряд преимуществ над американскими винтовками M16. Обозреватель замечает, что командование ВС США избегает обсуждения этого вопроса. Скейлз также отметил, что главным преимуществом АК-47 над M16 является шток газового поршня, соединенный с затвором. По его мнению, такое инженерное решение  позволяет повысить надежность оружия и при этом можно избежать загрязнения. Американские солдаты могут столкнуться с такой проблемой, как отказ механизма в подаче патрона, пишет аналитик.

?
Как подчеркнул Скейлз, сухопутные войска США уже много лет остаются без новой винтовки. А командование до сих пор оправдывает свою недоработку высокими затратами. Но автор публикации замечает, что при стоимости  автомата в 1000 долларов, для того чтобы вооружить 100 тыс. солдат, потребуется 100 млн долларов. Это меньше, чем траты на закупку одного истребителя F-35, пишет inosmi.ru

В этой связи Роберт Скейлз задает риторический вопрос: почему самая богатая в мире страна не может снабдить своих военных   качественным оружием? 

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

The Atlantic: американские сухопутные войска остаются без эффективного оружия

Сегодня, 18:40

В Израиле модернизировали беспилотники «Hapor» для уничтожения российских РЭБ «Красуха»

3-12-2020, 16:35

Eurasian Times: Россия испытала истребитель авианосцев США

29-11-2020, 18:25

The National Interest: Россия может нейтрализовать американские истребители

23-11-2020, 21:00

Причины неудач армянской ПВО в Карабахе назвал эксперт

22-11-2020, 21:10

Турция не может взять на вооружение свой танк «Алтай» из-за трясины технологических проблем

21-11-2020, 19:55

Ученые разработали метод, который помогает выявлять точки ремиссии пандемий

17-11-2020, 16:50

Ревматолог рассказала, как облегчить состояние людей, у которых «узелки» на пальцах

13-09-2020, 21:18

Названы распространенные признаки рака почки у детей

11-09-2020, 22:51

В США создали препарат против опасной супербактерии

10-09-2020, 19:10

Зарубежные эксперты перечислили признаки, которые могут указывать на рак полости рта

7-09-2020, 22:54

Названы продукты, которые помогут повысить уровень кератина для красоты волос

5-09-2020, 23:08

Зарубежные эксперты перечислили 7 вредных последствий употребления фастфуда для организма

2-09-2020, 21:43

Эксперты IFIC назвали четыре самые популярные диеты

31-08-2020, 18:41

Специалисты назвали причины, по которым появляется вдовий горб

25-08-2020, 21:11

Названы продукты, которые надо употреблять при андрогенной алопеции

22-08-2020, 12:36

Эксперты перечислили тревожные сигналы, которые при сбоях посылает человеку эндокринная система

20-08-2020, 22:18

Терапевт из Нью-Йорка дал 5 советов для снижения риска диабета второго типа

16-08-2020, 10:21

Зарубежные эксперты перечислили противораковые травы и специи

15-08-2020, 00:09

Найден способ прогнозировать развитие диабета 1 типа у детей

11-08-2020, 19:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров