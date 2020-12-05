The Atlantic: американские сухопутные войска остаются без эффективного оружия

Сухопутные войска США остались без эффективного оружия. Как отмечает в издании The Atlantic военный аналитик Роберт Скейлз, российский автомат Калашникова имеет ряд преимуществ над американскими винтовками M16. Обозреватель замечает, что командование ВС США избегает обсуждения этого вопроса. Скейлз также отметил, что главным преимуществом АК-47 над M16 является шток газового поршня, соединенный с затвором. По его мнению, такое инженерное решение позволяет повысить надежность оружия и при этом можно избежать загрязнения. Американские солдаты могут столкнуться с такой проблемой, как отказ механизма в подаче патрона, пишет аналитик.?
В этой связи Роберт Скейлз задает риторический вопрос: почему самая богатая в мире страна не может снабдить своих военных качественным оружием?
Источник: Информационное агентство «Informing»
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