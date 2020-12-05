The Atlantic: американские сухопутные войска остаются без эффективного оружия

Сухопутные войска США остались без эффективного оружия. Как отмечает в издании The Atlantic военный аналитик Роберт Скейлз, российский автомат Калашникова имеет ряд преимуществ над американскими винтовками M16. Обозреватель замечает, что командование ВС США избегает обсуждения этого вопроса. Скейлз также отметил, что главным преимуществом АК-47 над M16 является шток газового поршня, соединенный с затвором. По его мнению, такое инженерное решение позволяет повысить надежность оружия и при этом можно избежать загрязнения. Американские солдаты могут столкнуться с такой проблемой, как отказ механизма в подаче патрона, пишет аналитик.

Как подчеркнул Скейлз, сухопутные войска США уже много лет остаются без новой винтовки. А командование до сих пор оправдывает свою недоработку высокими затратами. Но автор публикации замечает, что при стоимости автомата в 1000 долларов, для того чтобы вооружить 100 тыс. солдат, потребуется 100 млн долларов. Это меньше, чем траты на закупку одного истребителя F-35, пишет inosmi.ru

В этой связи Роберт Скейлз задает риторический вопрос: почему самая богатая в мире страна не может снабдить своих военных качественным оружием?

Источник: Информационное агентство «Informing»