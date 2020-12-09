Валерия отказалась петь на новогоднем корпоративе за 8,5 млн рублей

Певица Валерия отказалась выступать на новогоднем корпоративе, за который ей наперед заказчики выплатили гонорар в размере 8,5 миллионов рублей. Артистка расторгла заключенный договор и вернула деньги. Об этом со ссылкой на мужа Валерии Иосифа Пригожина сообщил телеканал НТВ.

«У нас уже был оплаченный договор на 8,5 млн за новогодний вечер, в котором было прописано выступление трех артистов. Но мы возвращаем эти деньги, поскольку люди, которые нам официально оплатили вечер, забронировали дату 31 декабря. А в том городе, где это намечалось — это не Москва, — все мероприятия после 23 часов будут запрещены», - пояснил Иосиф Пригожин.

Продюсер гордится решением своей супруги и полагает, что оно является демонстрацией честности Валерии. Ведь по условиям договора певица вполне могла оставить себе половину суммы.

Единственное, что огорчает его и его супругу - в новогоднюю ночь они остались без работы. И если предложения еще поступят, то будут их принимать.

«Ранее не было смысла обсуждать другие предложения. Мы готовы были работать в рамках договора, пока не вмешались обстоятельства. Но сейчас, если появится новое предложение, его примем и будем в новогоднюю ночь работать», - признался Пригожин.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин пожаловался на бедственное положение артистов из-за пандемии коронавируса. «Коммунисты России», прочитавшие это, послали супругам посылку с дошираком.

Источник: Информационное агентство «Informing»