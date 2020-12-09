Дочь Михаила Ефремова рассказала о домашнем насилии и психологических травмах

Сегодня, 19:10

Анна Лисова

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Дочь Михаила Ефремова рассказала о домашнем насилии и психологических травмах

В интервью изданию «Афиша Daily» дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария рассказала о домашнем насилии и психологических травмах

Девушка попросила, чтобы ее называли Аэм Тиллмари, заявив, что она идентифицирует себя как небинарную персону. 

«Здравствуйте, меня зовут Аэм Тиллмари, пожалуйста, обращайтесь ко мне в мужском роде», - сказала она. 

По ее словам, в бытовых ситуациях, например, в магазине или такси, она не требует, чтобы люди так к ней обращались. Но при знакомстве, если она чувствует, общаясь с человеком, ауру безопасности, то раскрывает свою истинную сущность. 

Дочь Ефремова Анна Мария вспомнила в интервью и о тяжелом детстве. Она отметила, что мать Ксения Качалина часто избивала ее. С отцом Анна Мария виделась лишь несколько раз, поскольку родители были в разводе. 

Со слов девушки, насилие, которое она пережила в детстве, позволило ей обрести чувство юмора, но также привело к большим тратам на психотерапевтов. По словам дочери Ефремова, у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Решив поделиться своим опытом с другими, она надеется, что это поможет людям, которые также переживают домашнее насилие, выйти из этой ситуации. Также она хотела бы, чтобы закон о домашнем насилии был принят как можно скорее. 

Источник: Информационное агентство «Informing»

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