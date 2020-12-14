Домработница Киркорова объяснила причину увольнения после 30 лет работы

Людмила Дороднова, проработавшая более 30 лет у Филиппа Киркорова, в программе «Звезды сошлись» рассказала, почему ее уволили. 80-летняя домработница считает, что работодатель отправил ее на заслуженный отдых из-за возраста.

Дороднова не работает в доме поп-певца уже полгода. Однако слухи об ее увольнении появились три года назад, поэтому женщина подозревает, что Киркорову могли «нашептать про нее». При этом она сообщила, что открытого конфликта между ними не было. Дороднова также заметила, что из-за пандемии коронавируса все стали нервными. Видимо, знаменитый певец понял, что работа, которую выполняла Людмила, уже стала ей не под силу.

В день увольнения Киркоров сказал женщине, чтобы та «поехала к себе отдыхать». Сейчас Дороднова ютится в однокомнатной квартире в Москве. Женщине осталось только жить воспоминаниями. Но певец ее не обидел - финансово помог. Теперь пожилая женщина получает пенсию в размере 20 000 рублей.

На протяжении почти 30 лет Людмила Дороднова была для Киркорова практически членом семьи. Женщина признается, что она все также любит Филиппа, который долгие годы был для нее ребенком, и может быть, потому, что у Людмилы своих детей нет.

Знаменитая Люся рассказала, что со всеми обязанностями она справлялась, но все же ей было нелегко, да к тому же, она так и не научилась готовить любимый омлет певца. Но порой она могла испортить вещь. К примеру, однажды от стирки сел любимый атласный халат поп-короля. Но Людмила - женщина с характером. Она была домработницей короля российской поп-музыки, но всегда говорила певцу прямо о том, что думала, и даже могла его покритиковать.

Людмила также отметила, что когда недавно она звонила, чтобы поздравить с днем рождения дочь певца Аллу-Викторию, Киркоров даже не взял трубку. Напомним, что Люся еще в 80-х годах начала работать в доме у Аллы Пугачевой. Она была рядом с Примадонной, когда та вышла замуж за молодого певца. Когда звездная пара развелась, домработница осталась с Киркоровым, а не с его бывшей супругой.

Но помощница ладила со всей семьей Аллы Борисовны, и продолжала общаться с Кристиной Орбакайте.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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