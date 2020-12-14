Мария Шукшина назвала сумму гонораров за участие в скандальных шоу

Сегодня, 14:55

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Мария Шукшина назвала сумму гонораров за участие в скандальных шоу
Мария Шукшина

Российская актриса, 53-летняя Мария Шукшина рассекретила суммы, которые получают знаменитости за участия в скандальных ток-шоу. Артистка подчеркнула, что звезды решаются пойти на передачу такого уровня из-за размера гонорара. Об этом сообщает «Царьград».

Шукшина сообщила, что в наше время все телеканалы направлены на искусственное создание скандалов. Все гонятся за рейтингами и просмотрами. Артистка отметила, что никакие российские каналы не предлагают зрителям альтернатив. Мария призналась, что ее неоднократно звали на подобные ток-шоу, обещая серьезные деньги, однако она отказалась. Хотя актриса с пониманием относится к звездам, которые согласились на участие в подобных абсурдных передачах.

«Я ведь знаю сколько там платят. Там миллионы вертятся. Думаете, туда кто-нибудь пошел бы, если бы не платили таких денег?», - говорит Шукшина.

Также знаменитость отметила, что на подобных шоу гонорары получают и гости, и массовка, и эксперты. Из-за тяжелой ситуации в связи с пандемией коронавируса, звезды вынуждены ходить на такие мероприятия, чтобы получать хоть какие-то деньги.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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