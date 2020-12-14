Прилучный вернулся на работу после пластической операции

Павлу Прилучному провели пластическую операцию, после которой поклонники едва его узнали на фото в Instagram. Актер не только опубликовал снимок, но и сообщил о том, что вернулся к съемкам после перенесенной операции. На снимке с Прилучным — молодой артист Кай Гетц.

«Рассказываю киносыну @kaygetzofficial страшилки на ночь. В основном из прессы», - подписал фото актер.

Напомним, что секс-символ российского кинематографа был жестоко избит во время работы над сериалом. Он получил серьезные повреждения лица. Таким показываться на публике и на экране Прилучный не мог, поэтому ему пришлось лечь под нож пластического хирурга.

Первый раз после операции Прилучный появился на публике во время премьеры фильма «Комета Галлея», в котором он снялся в главной роли. На его лице были солнцезащитные очки и медицинская маска, поэтому оценить последствия операции было сложно. На фото тоже никаких следов операции и побоев пользователи Сети не заметили. Но многие поклонники сочли, что внешность актера очень изменилась. Кто-то из фанатов актера заметил, что Павел стал похож на своего коллегу, актера Епифанцева.

Другие пользователи посоветовали Прилучному поменять свое поведение. А некоторые отметили, что пока актер продолжает работу, его дети остаются в компании только одной матери.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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