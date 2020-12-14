Самыми популярными российскими актерами года названы Антон Батырев и Мария Куликова

Проект Кино-Театр.Ру назвал самых популярных актеров России за нынешний год. Ими стали актер сериала «Грозный» Антон Батырев и актриса сериала «Склифософский» Мария Куликова. Об этом сообщает «ТАСС».

Как уточняет пресс-служба портала, Батырев являлся лидером рейтинга и в 2019 году. За это время в таблице не произошло существенных изменений. За Антоном следует Станислав Бондаренко, а на третьем месте вместо Павла Прилучного оказался Александр Петров.

В десятке рейтинговых таблиц находятся также Мила Сивацкая, Любовь Аксенова, Никита Панфилов, Линда Лапиньш и Кирилл Дыцевич. Покинули строки лидеров актеры Роман Курцын и Сергей Бурунов.

«В нашем рейтинге есть актеры, которые несколько лет не выходят из десятки лидеров. Таким является Антон Батырев. Однако мы не можем не отметить и порадоваться новым лицам среди лидеров – это Никита Панфилов и Мила Сивацкая», - заключил главный редактор портала Жан Просянов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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