Ирина Пингвинова стала «Человеком года» на «Доме-2»

Сегодня, 13:50

Ольга Громова

0

Image 16+
Ирина Пингвинова стала «Человеком года» на «Доме-2»
Ирина Пингвинова

Ирина Пингвинова стала победительницей конкурса «Человек года» на «Доме-2» - именно за нее проголосовали большинство телезрителей. Молодой матери вручили миллион рублей - сейчас звезда ТВ принимает поздравления от других участников.

Между тем сам конкурс оказался непростым и довольно напряженным - многие участники были на грани нервного срыва, посему на периметре постоянно возникали склоки.


Некоторые участники реалити-шоу были уверены, что именно они достойны миллиона, поэтому грозились уйти из программы, если не станут победителями. Но зрители проголосовали за Пингвинову.

Сама Ирина свою победу не комментирует и все свободное время отдает своей маленькой дочери.

Что касается мужчин, победа и вожделенный миллион достались Алексею Купину.

Напомним, в минувшем году победу в конкурсе одержала Ольга Рапунцель. Ей от организаторов конкурса достался поистине шикарный приз - квартира в Москве.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ирина Пингвинова стала «Человеком года» на «Доме-2»

Сегодня, 13:50

Самыми популярными российскими актерами года названы Антон Батырев и Мария Куликова

Вчера, 21:00

Прилучный вернулся на работу после пластической операции

Вчера, 17:00

Мария Шукшина назвала сумму гонораров за участие в скандальных шоу

Вчера, 14:55

Домработница Киркорова объяснила причину увольнения после 30 лет работы

Вчера, 12:20

Дочь Михаила Ефремова рассказала о домашнем насилии и психологических травмах

9-12-2020, 19:10

Валерия отказалась петь на новогоднем корпоративе за 8,5 млн рублей

9-12-2020, 13:55

Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву за нежелание уходить со сцены

6-12-2020, 23:55

Светлана Ходченкова купила себе брендовые часы за 2 млн рублей

1-12-2020, 14:15

Сергей Соседов призвал не осуждать артистов за песни под фонограмму

30-11-2020, 11:15

Юлианна Караулова рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой

27-11-2020, 14:25

Анастасия Волочкова показала подаренную Керимовым квартиру в Петербурге

23-11-2020, 17:50

Собчак устроила скандал из-за туалета в Троице-Сергиевской лавре

22-11-2020, 15:35

Младший сын певицы Валерии купил на 22-летие Maybach за 10 миллионов рублей

19-11-2020, 20:45

Певец Витас подверг критике российских артистов за жалобы на бедность

19-11-2020, 10:00

Американский актер Майкл Бакари Джордан признан самым сексуальным мужчиной в мире

18-11-2020, 14:55

Елена Воробей попросила предоставить артистам льготы на продукты

16-11-2020, 23:20

Продавщица из Иваново заявила, что беременна от Прохора Шаляпина

16-11-2020, 22:20

Галкин сделал селфи в домашнем лифте особняка

13-11-2020, 14:15

51-летняя Светлана Бондарчук показалась в полупрозрачном кружевном платье

13-11-2020, 14:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров