Ирина Пингвинова стала «Человеком года» на «Доме-2»

Ирина Пингвинова стала победительницей конкурса «Человек года» на «Доме-2» - именно за нее проголосовали большинство телезрителей. Молодой матери вручили миллион рублей - сейчас звезда ТВ принимает поздравления от других участников.

Между тем сам конкурс оказался непростым и довольно напряженным - многие участники были на грани нервного срыва, посему на периметре постоянно возникали склоки.

Некоторые участники реалити-шоу были уверены, что именно они достойны миллиона, поэтому грозились уйти из программы, если не станут победителями. Но зрители проголосовали за Пингвинову.

Сама Ирина свою победу не комментирует и все свободное время отдает своей маленькой дочери.

Что касается мужчин, победа и вожделенный миллион достались Алексею Купину.

Напомним, в минувшем году победу в конкурсе одержала Ольга Рапунцель. Ей от организаторов конкурса достался поистине шикарный приз - квартира в Москве.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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