Виктория Боня считает, что вакцинация от COVID-19 проводится для стерилизации женщин

Сегодня, 11:25

Ольга Громова

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Виктория Боня считает, что вакцинация от COVID-19 проводится для стерилизации женщин
Модель Виктория Боня

Знаменитая светская львица и модель Виктория Боня шокировала своих подписчиков, когда принялась раскрывать «заговор» по проведению вакцинации от коронавируса. Экс-участница «Дома-2» убеждена, что вакцину Pfizer создали специально для стерилизации женщин. В своем Instagram она написала, что стоит за этим Всемирная организация здравоохранения, а финансирует кампанию Билл Гейтс.

Боня призналась, что публикацию с изложенной правдой о вакцине ей прислал друг Марат Сафин. При этом статья, на которую он наткнулся, была удалена. Это еще раз убедило Боню в заговоре.


«Там содержатся мощнейшие тяжелые металлы, но также ещё содержится один из компонентов белка, который приводит к бесплодию женщин. По сути, вся эта вакцинация — это стерилизация женщин», - рассказала теледива о препарате.

При этом инста-блогер убеждена, что некоторые вакцины, которые приводили к бесплодию, ВОЗ уже применяла - к примеру, в странах Африки. Гейтс же, по мнению Бони, ставил эксперименты с лекарствами на «миллионах индийских детей».

«Ладно я, у меня есть ребёнок. А если вы молодые девчонки, у вас нет детей и вы хотите их иметь в будущем? Если вы здоровая женщина, если у вас всё хорошо в организме, подумайте дважды, подумайте трижды. Возможно, вы никогда не сможете забеременеть», - выдала «предупреждение» Боня своим подписчицам.

Некоторые подписчицы Викторию поддержали и поблагодарили за то, что она «раскрывает людям правду». Другие же поинтересовались, что конкретно она курит.

«Ой, вам уже хорошо?», «Что вы там курите?», - высмеяли выводы экс-звезды «Дома-2» россияне.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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