Иосиф Пригожин: Меладзе не покажут на новогодних «голубых огоньках»

Сегодня, 18:35

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Иосиф Пригожин: Меладзе не покажут на новогодних «голубых огоньках»

51-летний музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии заявил, что новогоднее шоу «Голубой огонек» пройдет без участия Валерия Меладзе. Такое решение Меладзе принял в знак протеста карантинных ограничений, из-за которых понесли финансовые убытки звезды российской эстрады, передает «Собеседник».

Иосиф Пригожин указал, что такое решение Валерий Меладзе принял еще летом и не склонен его менять. 

«Это первый раз, когда Валера пропустил съемки новогоднего шоу. Я понимаю и принимаю его позицию, поскольку из-за введения карантина у нас просто упали все гастроли и артисты понесли огромные неустойки. Некоторые так вообще остались без работы», - заявил Иосиф Пригожин. 

При этом продюсер отметил, что Меладзе первым высказал недовольство тем, что о российских звёздах вспомнили лишь тогда, когда надо было чем-то заполнить новогодний эфир, а до этого никому дела не было до того, как артисты выживают в условиях тотальной безработицы. 

«Но длительный бойкот — это тоже опасная штука, потому что Меладзе может добиться в итоге того, что его вообще никуда не будут приглашать сниматься», - добавил Иосиф Пригожин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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