Певица Таисия Повалий живет на 50 тысяч рублей в месяц

Сегодня, 11:50

Ольга Громова

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Певица Таисия Повалий живет на 50 тысяч рублей в месяц
Украинская певица Таисия Повалий

Украинская певица Таисия Повалий, которая несколько лет живет и работает в России, сейчас, как и большинство артистов, почти не выступает. Однако она не принадлежит к числу исполнителей, которые жалуются на финансовые трудности из-за отсутствия концертов. 

В беседе с «Собеседником» звезда призналась, что у семьи были некоторые сбережения - так называемая «подушечка безопасности». Поэтому сейчас живут на эти деньги. Особо не шикуют и стараются в месяц тратить не более 50 тысяч рублей.


«У меня есть подушечка безопасности, к которой я прибегаю сейчас. Но мы же в принципе люди простые, из села. Нам многого не надо, мы спокойно сможем не жить на широкую ногу», – поведала Таисия Повалий.

Она призналась, что родственники из деревни очень сильно помогают. По факту, они обеспечивают семью певицы всем продовольствием - привозят овощи, соленья. 

Так что на их запасы можно прожить и, даже, ничего не покупать. Основные платежи - коммунальные, а все остальные траты семьи знаменитости - «мелочи».

Повалий призналась, что лично она была готова к такому простою у артистов. Таисия не собиралась ездить с концертами еще с минувшей осени - после перелома ноги вследствие падения с лестницы. Она до сих пор проходит реабилитацию.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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Певица Таисия Повалий живет на 50 тысяч рублей в месяц

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