Финансовый эксперт предостерегает россиян от кредитов перед Новым годом

Сегодня, 09:55

Анна Лисова

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Финансовый эксперт предостерегает россиян от кредитов перед Новым годом

Брать кредиты перед Новым годом не стоит, особенно если нет понимания, как в дальнейшем его можно будет выплатить. 

Как объяснил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, кредиты, взятые перед новогодними праздниками, довольно часто становятся финансовым бременем, от которого сложно избавиться, передает агентство «Прайм».

Часто банки как раз перед новогодними праздниками предлагают различные кредитные соглашения, условия которых на первый взгляд звучат заманчиво. Но стоит учитывать, что в основном по таким кредитам очень жесткие меры при просрочке. 

Тем, у коне нет стабильного источника дохода вообще не следует бежать за кредитом, чтобы отпраздновать Новый год, либо приобретать подарки. 

К тому же, отмечает Сигал, даже при наличии источника заработка, стоит учитывать, что январь и февраль довольно сложные месяцы для бизнеса. А нынешний кризис ситуацию только ухудшит. И если окажется, что зарплаты не хватает на кредит, или вовсе ее задержали, то кредиту может возникнуть задолженность. А это плохо сказывается на кредитной истории. 

Поэтому кредит брать можно только в случае, если действительно экстренно нужны деньги. Да и то, следует постараться обойтись минимальной суммой. Важно тщательно изучить подписываемый договор, а любые сомнительные моменты следует уточнять еще до подписания документа. 

 

 

 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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