Шнуров отказался прививаться от коронавирусной инфекции

Сегодня, 12:10

Ольга Громова

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Шнуров отказался прививаться от коронавирусной инфекции
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров

Популярный российский рокер, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров пока не готов прививаться от коронавирусной инфекции. С чем связаны его опасения музыкант рассказал в интервью агентству ТАСС.

По словам Шнурова, он является человеком, который «в некотором роде занимался медицинскими вопросами». Поэтому ему совершенно понятно, что несколько месяцев для доскональной экспертизы вакцины - «это ничто».


«Никто пока не знает, как поведет себя вакцина через два года. Результатов клинических испытаний слишком мало. Подожду. Я не тороплюсь», — заявил Шнуров.

На уточняющий вопрос журналистов, какими конкретно медицинскими вопросами он занимался, Шнур ответил, что являлся спонсором благотворительного проекта по созданию обезболивающего для Института физиологии имени Павлова.

В этом же интервью генпродюсер телеканала RTVi сообщил, что не заметил снижения спроса на выступления артистов на корпоративах в период пандемии и раскрыл свой собственный «ценник». По его словам, за его выступление в частном порядке придется выложить 11,5 миллиона рублей.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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