Сябитова предрекла кризис в отношениях Авербуха и Арзамасовой

Сегодня, 15:10

Александр Зуев

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Сябитова предрекла кризис в отношениях Авербуха и Арзамасовой
Соведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова

Соведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова отреагировала на заключение брака между Ильей Авербухом и Елизаветой Арзамасовой. По ее мнению, этот союз обернется проблемами для обоих супругов. Иными словами, знаменитая сваха скептически относится к этому неравному браку. Безусловно, ее смущает тот факт, что разница в возрасте между молодоженами составляет 22 года.

Как отметила главная сваха страны, Авербух, который женился на ребенке, должен понимать, что у Лизы другие друзья и она слушает другую музыку. Сябитова также отметила, что брак должен быть равным - молодые должны жить с молодыми.


По мнению телеведущей, Илье не стоит подстраиваться под вкусы молодой супруги, так как такое поведение будет выглядеть комично. А Лизе Роза посоветовала при первой же серьезной ссоре уехать жить к маме и ждать приезда мужа. А хороший мужчина обязательно приедет, отметила Сябитова.

Именно этот прием телеведущая назвала одним из способов «воспитания» супруга. После того, как муж поедет за женой и будет просить ее вернуться, можно сформулировать новые обязательства друг перед другом, пишет sobesednik.ru

Впрочем, насколько советы Розы Сябитой эффективны, неизвестно. Поэтому к ее способам, ухищрениям и приемам следует относиться с осторожностью.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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