Корейский автопроизводитель SsangYong объявил о банкротстве

Руководство известного южнокорейского автомобильного бренда SsangYong подало заявление о банкротстве в суд Сеула, сообщает Financial Times. Пандемия коронавируса вынудила его пойти на столь отчаянный шаг, хотя проблемы у компании наблюдались и до появления ковида.

По данным издания, корейский бренд не смог выплатить очередную сумму долга перед своими кредиторами - речь о сумме 54,4 миллиона долларов. При этом надежды на поддержку со стороны местных властей мало. Правительство Южной Кореи на текущий момент пока лишь прикидывает возможность помочь финансово местным поставщикам запчастей Ssangyong. Самой же компании рассчитывать не на что - она на 75 процентов принадлежит индийской Mahindra & Mahindra. Однако последняя и сама столкнулась с небывалыми финансовыми проблемами на фоне пандемии COVID-19.

"К сожалению, Ssangyong не был конкурентоспособным даже до того, как разразилась пандемия. Все это похоже на бездонную яму. Я не уверен, сможет ли потенциальный покупатель получить прибыль с этой компании", — констатировал аналитик Daiwa Чун Сон Еп.

В период с января по ноябрь 2020 года продажи автомобилей корейцев по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года упали более чем на 20 процентов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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