Муцениеце нравилась агрессивность Прилучного

Полгода назад актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались, а чуть позже оформили свой развод официально. Одной из причин распада семьи стало применение физической силы супругом. Хотя на заре отношений Агате нравилась агрессия любимого.

Агата Муцениеце в свой последний выпуск YouTube-шоу «Честный развод» пригласила балерину, солистку Большого театра Анастасию Меськову.

Гостья ведущей рассказала свою непростую историю и призналась, что с первым мужем они были будто из разных миров, словно встретились хулиган и отличница.

«Ой, он немножко хулиган, но мне это даже нравится». Но только это потом в жизни проглядывается», — призналась Меськова.

Муцениеце согласилась с собеседницей. По ее словам, когда она только начала встречаться с Павлом Прилучным, также испытывала нечто подобное. Агрессия ее мужчины по отношению к окружающим ей, в некоторой степени, нравилась. Однако все изменилось через определенное время. Агрессия Прилучного была нацелена на нее - вот тогда актриса и приняла решение расстаться с Павлом.

Напомним: в браке у пары родились двое детей. Друзьями после случившегося бывшие супруги не остались, но сейчас ради сыновей стараются хотя бы не конфликтовать и поддерживать нейтральные отношения.

Весной, во время действия режима самоизоляции, вся страна была шокирована, когда Агата вышла в прямой эфир Instagram и призналась, что муж выгнал ее и детей из дома. Тогда же она обвинила звезду «Мажора» в рукоприкладстве и злоупотреблении алкогольными напитками.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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