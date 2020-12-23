Из-за сбоя мониторингового сервиса над Киевом заметили российский истребитель Су-57

Сегодня, 10:45

Анна Лисова

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Из-за сбоя мониторингового сервиса над Киевом заметили российский истребитель Су-57

Над Киевом «идентифицировали» российский истребитель пятого поколения Су-57. 

Этот военный самолет даже не принят на вооружение России. Тем не менее, согласно данным, которые предоставил общедоступный ресурс Planeradar, который осуществляет мониторинг воздушного пространства, над южной частью украинской столицы пролетел российский истребитель Су-57 с регистрационным номером RF-97743, передает Аvia.pro.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация в принципе невозможна. Поэтому скорее всего имел место сбой в работе спутников программного обеспечения. К тому же, сервис сообщает, что истребитель летел на высоте лишь 191 метр, что слишком невероятно с учетом всех существующих факторов. 

Но, как предполагают эксперты, не исключено, что в эфир специально были переданы поддельные идентификационные данные. И за российский новейший истребитель выдали либо легкомоторный самолет, либо беспилотник, поскольку скорость передвижения загадочного летающего объекта вполне отвечает их возможностям. С какой целью была совершена подмена данных, аналитики сказать не могут. Но не исключают, что это была очередная провокация, направленная на обострение отношений Украины и России.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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