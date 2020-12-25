Валерию раскритиковали за поздравление с католическим Рождеством

Певица Валерия опубликовала в Инстаграм пост, в котором поздравила подписчиков с католическим рождеством.

«С Рождеством всех, кто сегодня отмечает этот прекрасный праздник! MERRY CHRISTMAS!» — написала певица.

Однако Валерию за это подвергли резкой критике. Многим не понравилось то, что она поздравляет православных с католическим праздником. Пользователи Сети в комментариях напомнили звезде о том, что в России Рождество праздную 7 января, а не 25 декабря.





«В России Рождество отмечают 7 января. Любите свою Родину и ее праздники!» - написали комментаторы.

Валерия не оставила высказывания возмущенных хейтеров без внимания. В свою очередь певица тоже возмутилась мракобесию своих соотечественников и сообщила, что у них не все в порядке с головой.

Она ответила им не менее гневно: «Я в шоке! Католики не заслуживают поздравлений? Наша страна многоконфессиональная. Что за мракобесие!».

Валерия также написала о том, что ей стыдно за россиян

Ранее сообщалось, что Валерия отказалась выступать на новогоднем корпоративе за 8,5 миллиона рублей. Поэтому певица будет встречать Новый год в кругу семьи.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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