Виктория Боня рассказала о зарплатах на проекте «Дом-2»

Сегодня, 11:30

Ольга Громова

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Виктория Боня рассказала о зарплатах на проекте «Дом-2»

Экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня стала гостьей программы «Соловьев Live» и рассказала о зарплатах участников проекта.

По словам модели и телеведущей, главная задача каждого - продержаться как минимум квартал.

«Первые три месяца у тебя капает тысяча долларов. Прямо всем. Если ты продержался три месяца, тебе сразу выдают зарплату – все эти три тысячи долларов», - рассказала Боня.

А вот если участник удержаться не смог и уходил с телестройки ранее, чем через три месяца, получал он немного. 

По тысяче долларов со старта получала и сама Виктория. Но уже через полгода пребывания на проекте ей повысили зарплату до шести тысяч в американской валюте.


Знаменитость также рассказала, что после ее ухода из «Дома-2» организаторы хотели вернуть ее на проект. С ней связывался продюсер, предлагал совсем другие деньги - 10-12 тысяч за месяц. Виктория запросила зарплату в 15-20 тысяч долларов. Такие деньги ей платить не захотели, поэтому Боня и не вернулась.

Напомним, Виктория не является долгожителем реалити. На проекте она была с 2006 года по апрель 2007 года.

Телеканал ТНТ недавно удивил всех заявлением о закрытии «Дома-2», который выходил в эфир 16 лет и является самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории. Последний выпуск программы был отснят на днях. В эфир он выйдет 30 декабря.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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