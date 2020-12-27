Актер Збруев считает, что коронавирус страшнее атомной бомбы

Вчера, 22:45

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Актер Збруев считает, что коронавирус страшнее атомной бомбы

82-летний российский актер театра и кино Александр Збруев всерьез опасается последствий коронавируса, считая болезнь «страшнее атомной бомбы». Звезда фильмов «Большая перемена» и «Шизофрения» указал, что психологическая нестабильность, вызванная пандемией, спровоцирует гораздо больше последствий для человечества, чем угроза атомной войны, передает «Собеседник».

Как метко определил прославленный актер, пандемия представляет собой «зонтик, который висит над всем миром и страшнее атомной бомбы». Александр Збруев пояснил, что та психологическая «атака», которая провоцируется СМИ по всему миру, угнетающе воздействует на психику человечества, что приводит к появлению не только массового психоза, но и увеличению депрессий и суицидальных наклонностей. 

«Пандемия-это непредсказуемость. Если в случае атомной войны понятно, каков будет итог, то здесь полная неопределённость и неизвестность. Ты не знаешь, коснется ли завтра это тебя или твоих близких, а может ты уже заражен и опасен для окружающих. Мы живем в страшное время», - прокомментировал актер. 

Збруев сообщил, что от новостей о коронавирусе никуда не деться – даже если выключить телевизор, окружающие только и знают, что обсуждать количество умерших или возможные негативные побочные эффекты от вакцинации. 

«Все вокруг, не только СМИ, нагнетают тяжесть и панику. И пресса, и телевидение - все стараются. Из всех утюгов только о коронавирусе и слышно», - добавил актер.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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