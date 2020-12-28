Десятки украинских танков Т-64 и Т-72 введены на территорию Луганской области

Сегодня, 11:55

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Десятки украинских танков Т-64 и Т-72 введены на территорию Луганской области

Несколько десятков танков ВСУ были введены на территорию Луганской области, что противоречит заявлением президента Украины Владимира Зеленского о мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом пишет «Avia.pro».

По данным военных наблюдателей, к границе с ЛНР были стянуты десятки украинских танков Т-64 и Т-72, а также машины боевого обеспечения, что является прямым нарушением договоренностей с руководством ЛНР. Украина оправдала свои действия «отработкой манёвров», хотя учения вблизи границ ЛНР явно говорят о начале масштабной наступательной операции на Донбассе. Об этом ранее заявлял и официальный Киев, который хвастался сотрудничеством с Турцией и закупкой у Анкары нескольких ударных дронов Bayraktar TB2, которые «отлично себя зарекомендовали в войне за Нагорный Карабах».


«Командование ВСУ дало приказ начать масштабные маневры с участием танков и артиллерийских установок в Луганской области, которые украинские военные «готовы повторить в ходе реальных боевых действий». 

Ряд экспертов считает начало маневров свидетельством подготовки к масштабной наступательной операции в Донбассе.

«Отметим, что механизированные бригады ВСУ, усиленные в этом году модернизированными танками Т-64 и Т-72, отрабатывали выход на рубежи из зоны отведения украинской стороны», - указали независимые военные наблюдатели.

При этом украинские СМИ и официальный Киев не дают никаких комментариев по поводу такого стягивания техники к Донбассу, однако в ДНР и ЛНР военнослужащие убеждены, что уже в ближайшем времени развернется новый мощный военный конфликт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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