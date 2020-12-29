Ксения Собчак показала синяки на ногах

Ксения Собчак не может понять, откуда у нее на теле появились темные пятна. Телеведущая опубликовала в Instagram кадры, на которых она показала подписчикам свою проблему. Для того, чтобы продемонстрировать загадочные ушибы, Собчак пришлось оголить ноги.

По словам Ксении, несколько гематом на своем теле она заметила после занятий спортом. В кадре также можно увидеть, разбросанные на полу кроссовки и носки.

«Вот ты пришел позаниматься спортом, после того, как вчера адово летал. И обнаружил, что у тебя вот так вот — все в синяках. При этом ты не трахался, не падал», - заявила расстроенная Собчак.

С ее слов можно понять, что предпосылок для получения уродующих тело ушибов не было. Более того, Ксюшу никто не избивал. По настроению светской львицы видно, что она очень обеспокоена своим здоровьем и происхождением синюшных пятен, которые красуются на ее ногах.

Ксения отмечает, что накануне она находилась в здравом рассудке и с ней никаких происшествий и приключений не происходило.

Комментируя пост Собчак и странные синяки на ее теле, подписчики отметили, что возможно травмоопасной могла быть недавняя съемка, в которой участвовала Ксения. Фото, которое получилось, очень напоминает садо-мазо-сценку. На снимке Ксения сидит на стуле, а ее руки держат трое силовиков.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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