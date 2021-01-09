С 10 января для россиян меняются правила оплаты наличными

Сегодня, 14:15

Ольга Громова

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С 10 января для россиян меняются правила оплаты наличными

С 10 января этого года в стране будут изменены правила контроля за операциями с наличными деньгами. В силу вступит Федеральный закон №208-ФЗ от 13.07.2020 года. Почтовые и электронные переводы на сумму от 100 тысяч рублей попадут в зону особого внимания со стороны специалистов соответствующей службы.

Росфинмониторинг теперь будет тщательно анализировать снятие в банкоматах сумм от 600 тысяч рублей или внесение на счет такой же или большей суммы. Под жесткий контроль попадут выигрыши в лотерею на эту же сумму и сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей и выше.

Вся информация о такого рода операциях будет передаваться в контрольное ведомство, а если у работников последнего появятся сомнения в происхождении наличных, материалы будут передаваться в полицию.

Новый закон, к слову, определенные операции из списка подлежащих обязательному контролю снимает - речь, в частности, об операциях по анонимным счетам и переводам некредитных организаций по поручениям.

Такие нововведения призваны облегчить жизнь легальному бизнесу и воспрепятствовать «отмыванию» денег, утверждают власти. Некоторые эксперты к подобным заверениям относятся весьма критично.


«Если сегодня спросят, откуда у вас деньги на машину, то завтра – откуда деньги на новую куртку, а послезавтра – откуда деньги на колбасу и корм для кота», – считает глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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