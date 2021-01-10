Зюганов призвал власти вернуть долги пенсионерам

Лидер Коммунистической партии (КПРФ), член нижней палаты парламента РФ Геннадий Зюганов разместил пост на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», в котором призвал власти страны не только проиндексировать пенсии работающим российским пенсионерам, но и вернуть им долги.

Парламентарий полагает, что государство может себе позволить пойти на такой шаг безболезненно.

«У нас денег — куры не клюют! Только золотовалютных резервов более 45 триллионов рублей!», — эмоционально высказался Зюганов.

Он напомнил, что в минувшем году правительство не сумело освоить триллион рублей из бюджета.

«При всем при том олигархи продолжают богатеть! Считаю, что власть обязана немедленно отменить позорный запрет на индексацию пенсий работающих пенсионеров и выплатить им весь долг!», — цитирует главного коммуниста страны агентство экономических новостей «Прайм».

Ранее депутаты от ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" обжаловали в Конституционный суд основные положения закона о повышении пенсионного возраста в Российской Федерации.

Напомним, с января в нашей стране были проиндексированы на 6,3 процента (это выше уровня инфляции) пенсии неработающим пенсионерам. А вот те, кто, оформившись на пенсию, продолжает работать, прибавки в виде индексации не видят уже четыре года.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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