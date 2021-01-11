Раскрыты итоги финала нового сезона шоу «Холостяк» с рэпером Тимати

Итоги популярного реалити-шоу на канале ТНТ «Холостяк» взбудоражили поклонников главного героя — 37-летнего хип-хоп исполнителя и продюсера Тимура Юнусова, более известного как Тимати. Как оказалось, популярный репер в финале шоу не выбрал ни одну из участниц, и сразу после съемок отправился навестить свою бывшую возлюбленную и мать общего ребенка Анастасию Решетникову, пишет «WMJ».

Громкое расставание Тимати и Анастасии Решетниковой в конце прошлого года взбудоражило общественность — ведь в результате этого 6-летнего союза у пары родился сын Ратмир. Однако наличие годовалого наследника не помогло паре пережить разногласия — и Тимур с Анастасией расстались. Завидного жениха тут же пригласили участвовать в 8 сезоне шоу «Холостяк», и тысячи девушек ринулись покорять кастинг для того, чтобы иметь возможность побороться за руку и сердце Тимати.

Однако очевидно, что сердце рэпера так и не осталось свободным, потому что ни одна из участниц 8 сезона реалити-шоу «Холостяк» так и не привлекла внимание Тимати, и судя по «слитой» информации в сети, артист предпочел сразу после съемок проекта полететь в Дубай, чтобы провести время с Решетниковой и сыном. Совместные снимки Тимура и Анастасии в микроблоге натолкнули поклонников пары на мысль о том, что их расставание могло быть грамотным пиар-ходом, тем более что на безымянном пальце Анастасии внимательные фолловеры обнаружили обручальное кольцо.

Известно, что на телевидении 8 сезон проекта появится только весной этого года, и только тогда телезрители смогут убедиться, действительно ли холостяк Тимати так и остался холостяком в финале шоу.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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